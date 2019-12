Ex-Iron Maiden-Sänger: „Ich wäre vor vier Jahren fast gestorben“

Von 1977 bis 1981 stand Sänger Paul Di’Anno zusammen mit Iron Maiden auf der Bühne, bis er schließlich von Bruce Dickinson ersetzt wurde. Vom Musizieren brachte ihn das aber nicht ab. Gesundheitlich hat Di’Anno seit einigen Jahren immer wieder mit Problemen zu kämpfen.

Weiterlesen Paul Di‘Anno tritt im Rollstuhl auf Am 13. März trat Paul Di‘Anno, ehemals Iron Maiden, im Rollstuhl sitzend in Tokai, Japan auf. Video-Footage zeigen Bilder von dem Auftritt. Ihm wurde 2016 ein großer Abszess an der Lunge entfernt und er musste sich an beiden Knien immer wieder operieren lassen, weil er im Laufe der Jahre an einigen Motorradunfällen beteiligt gewesen war. Infolgedessen trat Di’Anno während seiner Shows im Sitzen auf.

In einem Interview mit Mariskalrock.com sprach Di’Anno über seine derzeitigen Gesundheitsprobleme:

„Ich wäre vor vier Jahren fast gestorben. Ich hatte in Argentinien eine Sepsis und war sehr, sehr krank. Ich kam gerade nach Hause und dann direkt ins Krankenhaus. Ich bin jetzt seit vier Jahren immer wieder im Krankenhaus. Ich ließ mich an beiden Beinen mehrmals operieren. Ich kann seit vier Jahren nicht mehr wirklich gehen. Es ist sehr, sehr hart für mich.

Immer wieder Infektionen

Wegen der Sepsis bekomme ich immer wieder Infektionen, so dass sie die Operationen an meinen Beinen nicht durchführen können, wenn sie wollen. Im Moment habe ich nur ein Knie. Das andere Knie wurde herausgenommen, aber es wurde kein neues Knie eingesetzt. Ich will natürlich spielen, aber kann es nicht, bis ich nicht gesund bin. Ich habe nicht aufgehört, Musik zu machen und habe auch nicht vor, mich zurückzuziehen – ich will weiterspielen – aber ich muss gesund werden. „