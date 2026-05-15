Ein Direktor des britischen Slam Dunk Festivals ist laut einem Statement des Festivals nach Vergewaltigungsvorwürfen zurückgetreten.

Nachdem Schauspielerin und Showgirl Jenny Miller in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post behauptete, Slam Dunk-Direktor Ben Ray hätte sie mit Drogen versorgt und sie daraufhin vergewaltigt, tritt der Beschuldigte von seiner Position am Festival zurück. Das Festival postet via Social Media ein entsprechendes Statement dazu. Vorläufiger Rücktritt Dort heißt es: "Wir wissen von den Vorwürfen, die gestern bezüglich einer unserer Direktoren veröffentlicht wurden. Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst und verstehen, dass sie für unsere Gemeinschaft verstörend und schwer zu verarbeiten sind. Unsere Slam Dunk-Fans, Mitarbeitenden und Künstler sind, wie immer, unsere erste Priorität. Obwohl er die Vorwürfe entschieden zurückweist, hat besagter…