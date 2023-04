In ihrem neuen Musikvideo treiben Limp Bizkit Späße mit den Gesichtern von unter anderem Vladimir Putin, Joe Biden und Volodymyr Zelensky.

Limp Bizkit haben sich bei ihrem neuen Video zu ‘Out Of Style’ bei der Deepfake-Technologie bedient (siehe unten). Dabei werden Medieninhalte mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz sowie des Maschinellen Lernens realitätsnah verfälscht. Damit kann man natürlich auch allerhand gefährliche Dinge anstellen. Doch Fred Durst und Co. ist damit ein spaßiger Videoclip gelungen. Täuschend echt Im vorliegenden Fall ließ sich das Quintett die Visagen des russischen Präsidenten Vladimir Putin, des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden, des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un sowie von Schauspieler Tom Cruise auf ihre Gesichter montieren. Regie führten…