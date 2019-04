‘Full Circle – Last Exit Rock´n´Roll’: 3 Blu-rays zu gewinnen!

‘Full Circle – Last Exit Rock´n´Roll’ ist ein Film über die Suche nach der eigenen Wahrheit von und mit Andy Brings (Frontmann von Double Crush Syndrome, ehemaliger Gitarrist von Sodom, Enfant Terrible und Rock´n´Roll Tausendsassa). Für den Dokumentarfilm kamen ebenfalls Musiker wie Skid Row, Doro Pesch, Tom Angelripper (Sodom) und Liz Baffoe vor die Linse.

Brings selbst sagte zum Streifen: „Es geht nicht primär darum, was ich nach dem Rauswurf bei Sodom im Jahre 1994 gemacht habe, sondern wie und warum ich es tat. Mehr noch: wie ticken meine Freunde und Weggefährten wie Doro, Tom und meine Idole Skid Row, aber auch die Könner abseits des Rampenlichts? Welche Schnittmengen gibt es?

Ich wollte Machern und Durchhaltern Tribut zollen und ein Denkmal setzen, für den Weg, den sie gegangen sind, und gleichzeitig anderen Menschen Mut machen, sie inspirieren und ein zeitloses Nachschlagewerk an die Hand geben, wenn alles mal wieder aussichtslos scheint.“

Seht hier den Trailer zu ‘Full Circle – Last Exit Rock´n´Roll’:

Passend zum Film veröffentlichten Double Crush Syndrome vor Kurzem ihre neue Single inklusive Video. Dabei handelt es sich um ein Cover des Skid Row Songs ‘Riot Act’. Ein Gastaufritt von Scotti Hill (Skid Row) ist außerdem enthalten.

Seht hier das Musikvideo zu ‘Riot Act’ von Double Crush Syndrome:

Entstanden in einem kleinen Team aus vier, später fünf Leuten, finanziert mit eigenen Mitteln und einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne feierte der Film exakt ein Jahr nach Grundsteinlegung am 12.9.2018 seine umjubelte Weltpremiere in der ausverkauften Lichtburg in Essen. Dem wohnten ca 1200 Zuschauer bei. Am morgigen Freitag, den 26.4.2019 erscheint das Werk nun auf Blu-ray.

Wir verlosen drei Blu-rays zum Film ‘Full Circle – Last Exit Rock´n´Roll’!

Blu-ray – Inhalt:

Originalfilm ‘Full Circle – Last Exit Rock´n´Roll’ (ca. 88min) Featurette von der Weltpremiere am 12.9.2018 in Essen (ca. 50min) ‘A Full Year In Random Stories’ Das wahre Making-Of von ‘Full Circle’ (ca. 70min) „Behind The Scenes“ Premierenfotos von Starfotograf Moritz ´Mumpi´ Künster , Darsteller im Film (ca. 4min) Audiokommentar von Andy Brings Englisch/Deutsch Trailershow

