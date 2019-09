Full Force 2020: Alle Infos zum Festival

METAL HAMMER präsentiert: Full Force Festival

Datum

Das Full Force ist das größte Festival im Osten Deutschlands für die Fans von Metal, Hardcore, Metalcore, Punk & Stoner und findet vom 26.-28. Juni 2020 statt.

Veranstaltungsort

Mit Ferropolis fand das Festival 2017 sein neues Zuhause, zentral gelegen zwischen Berlin und Leipzig.

Adresse:

Ferropolisstraße 1

06773 Gräfenhainichen

Preise & Tickets

Tickets für das Full Force sind ab sofort in der streng limitierten Early-Bird-Preisstufe zum Preis von 109,95 € verfügbar. Alle weiteren Infos zum Festival und zu den Tickets gibt es auf www.full-force.de.

Bands

The Ghost Inside hatten im Februar offiziell ihre Bühnen-Rückkehr verkündet. In ihrer Heimat Los Angeles spielte die Hardcore-Band am 13. Juli erstmals nach ihrem verheerenden Busunglück im November 2015 ein Konzert.

Weiterlesen The Ghost Inside: Videos vom Live-Comeback Hardcore 2015 waren The Ghost Inside in einen Busunfall verwickelt, der schwere Folgen hatte. Vier Jahre nach dem Unglück spielte die Band nun erstmals wieder live. Hierzulande musste man sich leider mit ein paar Live-Mitschnitten zufrieden geben. Den ultimativen Trost bringt das Full Force aber mit der ersten Band- und Headliner-Ankündigung für die 27. Festival-Ausgabe. The Ghost Inside spielen ihr einziges Deutschland-Konzert 2020 auf dem Full Force und feiern damit in Ferropolis ihr europäisches Comeback nach über fünf Jahren.

Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge:

The Ghost Inside (exklusive Deutschland-Show)

Running Order

Sobald eine Running Order für das Full Force 2020 steht, findet ihr sie an dieser Stelle!

Weitere Informationen

Noch ist Zeit: Sobald es Neuigkeiten und Besonderheiten zum Full Force 2020 gibt, informieren wir euch.

Livestream und TV

Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden können.

Wettervorhersage

Einige Tage vor Festivalbeginn wird hier eine genaue Wetterprognose für den Zeitraum des Full Force zu finden sein.

Anfahrt

Aftermovie 2019

Weitere Highlights

