Full Metal Cruise 9: Alle Infos zum Metal-Event auf dem Meer

Datum

Die Full Metal Cruise findet vom 23. bis 28. September 2020 statt.

Veranstaltungsort

Das Metal-Event auf dem Meer findet 2020 erstmals auf der Mein Schiff 4 statt. Die musikalische Reise der Full Metal Cruise 9 beginnt und endet im Hafen von Kiel.

Nachdem es heißt „Leinen los“, erreicht das Schiff nach einem Seetag dann Helsinki, wo Europas Rock-Hauptstadt den Besuchern in Schwarz ein herzliches Willkommen bereiten wird. Über Nacht geht es über den Finnischen Meerbusen weiter nach Tallinn, der Hauptstadt Estlands. Die baltische Perle lädt mit ihrer historischen Hauptstadt zur Erkundung ein. Nach einem weiteren Seetag legt die Mein Schiff 4 dann am nächsten Morgen wieder in Kiel an.

Preise & Tickets

Die Full Metal Cruise IX vom 23. bis 28. September 2020 mit der Mein Schiff 4 ab/bis Kiel mit Full Metal Verpflegung und Festival-Programm kostet in einer Innenkabine bei Doppelbelegung ab 1.299 Euro pro Person ohne Anreise. Tickets könnt ihr hier buchen.

Bands

Running Order

Sobald eine Running Order für die Kreuzfahrt steht, findet ihr sie an dieser Stelle!

Weitere Informationen

Auf der Full Metal Cruise sind bereits alle Speisen in den meisten Restaurants im Reisepreis enthalten sowie Full Metal Drinks inklusive. Das bedeutet: Bier, Softdrinks, Kaffee, Tee, alkoholfreie Cocktails und verschiedene Weine sind frei; ab 18 Uhr auch eine große Auswahl an Spirituosen, Cocktails und Longdrinks. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Comedy, Metal-Karaoke, Meet and Greet mit den Stars, Lesungen, Kino, Tätowierer, Metal-Wellness und Musik-Workshops.

Alle Kabinen und viele öffentliche Räume sind auf der Mein Schiff 4 Nichtraucherbereiche. Das Rauchen ist nur auf den eigenen Balkonen und Veranden sowie in den entsprechend gekennzeichneten Bereichen gestattet. Sämtliche Zigaretten und Ähnliches müssen in den bereitstehenden Aschenbechern vollständig gelöscht werden. Um die Feuergefahr so gering wie möglich zu halten, gilt an Bord das strikte Verbot, Zigaretten oder andere Tabakwaren von den Außendecks, den Balkonen oder Veranden über Bord zu werfen.

An Bord gibt es mehrere Internetstationen, an denen Gäste gegen Gebühr ihre E-Mails abrufen und im Netz surfen können. Außerdem gibt es in allen öffentlichen Bereichen des Schiffes kostenpflichtiges W-LAN.

Livestream und TV

Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden können.

