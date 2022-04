Galerie: Inferno Metal Festival Norway 2022

Steel Panther wollen nun endlich definitiv ihre 5 Deutschland-Shows der neu betitelten "Res-Erections"-Tournee spielen. METAL HAMMER präsentiert!

Im September 2019 veröffentlichten Steel Panther ihr fünftes Studioalbum HEAVY METAL RULES. Der Viererpack – bestehend aus Sänger Michael Starr, Gitarrist Satchel, Bassist Lexxi Foxx und Schlagzeuger Stix Zadina – lieferte eine Mischung aus Anleitung zur Selbsthilfe und der ultimativen Party-Platte. Das Ganze kommt selbstverständlich in der gewohnten Glam Metal-Version. "HEAVY METAL RULES ist das ultimative Party Album. Nur Hits, nur Hooks, diese Songs liefern den Soundtrack zu deinem neuen Heavy Metal-Leben. Die erste Single ‘All I Wanna Do Is Fuck (Myself Tonight)’ ist der ultimative Song über Selbstliebe, und wie man ein positives Selbstbild entwickelt. Es ist die Art…