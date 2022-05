Für Tobias Forge, den Strippenzieher von Ghost, sind Rammstein Vorbilder. Nicht musikalisch, aber was ihre Entwicklung angeht.

Tobias Forge hat in einem Interview mit dem britischen "Metal Hammer" über seine Ziele mit Ghost sowie mögliche Vorbilder für seine Band gesprochen. Dabei wollte der Musiker seine Gruppe zunächst nicht mit alteingesessenen Formationen vergleichen, sondern fand es passender, zeitgenössischere Referenzpunkte wie zum Beispiel Rammstein heranzuziehen. Generationsfrage "Wenn ich einen Vergleich machen soll, ist es besser für uns, uns mit zeitgenössischeren Gruppen anstatt meinen Idolen zu vergleichen", findet Tobias Forge. "All diese Sechziger Jahre-Bands -- das fühlt sich an, als ob das 100 Jahre her ist. Da galten komplett andere Regeln, es war eine andere Welt. Aber auch wenn wir über…