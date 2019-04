Galerie: Subway To Sally + MajorVoice, Hamburg, Markthalle, 12.04.2019

Auch wenn zwischen MITGIFT und HEY! einige Eisheilige Nächte ins Land gezogen sind: Über Langeweile konnten sich Subway To Sally zu keiner Zeit beschweren.

Gemeinsam mit den Subway To Sally-Musikern Eric Fish, Michael "Bodenski" Boden und Simon Levko erörtern wir Hintergründe und durften bereits im Vorfeld dem kommenden Werk HEY! lauschen. Den kompletten Bericht aus dem Studio findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Märzausgabe. Die Hörprobe: HEY! VÖ: 8. März Island Schweres Geschütz zu Beginn, akustische Gitarre in der Strophe. Wiederholt elektronische Einschübe. Gast Chris Harms keift und bringt Härte. Rockiger Instrumentalpart im Mittelteil lässt aufhorchen. Imperator Rex Graecorum Text aus der Carmina Burana. Dennoch keineswegs eingestaubt, sondern modern und groovig – ganz im Glam Rock-Stil. Ausgeklügelt und frech. Klingt außergewöhnlich? Ist es auch! https://www.youtube.com/watch?v=nKEQFbIGm_Y…