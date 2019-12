Gestorbene Helden: Die Toten 2019

Das wird Dich auch interessieren





Ted McKenna

Der am 10.3.1950 im schottischen Lennoxtown geborene Schlagzeuger, Perkussionist, Pianist und Bassist war in etlichen Bands involviert. Unter anderem spielte er bei und mit The Sensational Alex Harvey Band, Gary Moore, Michael Schenker Group, Band Of Friends und Michael Schenker Fest. Ted McKenna starb am 19.01. während einer Routineoperation.

Bruce Corbitt

Bruce Corbitt, Frontmann der Thrash-Gruppen Warbeast und Rigor Mortis, verstarb am 25. Januar. Er kämpfte seit Mai 2017 gegen Speisenröhrenkrebs und wurde nur 56 Jahre alt.

Doug Sandom

Doug Sandom war der erste Schlagzeuger von The Who. Er starb am 27.02. im Alter von 89 Jahren.

Keith Flint

Am 04.03. verstarb völlig überraschend The Prodgy-Sänger Keith Flint mit nur 49 Jahren. Um seinen (Frei-)Tod gab es viele Spekulationen.

Bernie Tormé

Der 1952 geborene irische Gitarrist, Sänger und Songwriter war am ehesten bekannt als Gastmusiker bei Ozzy Osbourne und Gillan. Er starb am 17.03., nachdem er Mitte Februar mit virulenter Doppelpneumonie ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Michiel Eikenaar

Der Sänger und Texter der Progressive-Black-Metaller Dodecahedron starb am 12.04. im Alter von 42 Jahren.

Paul Raymond

Mit 73 Jahren starb am 13.04. der englische Keyboarder und Gitarrist Paul Raymond. Er war lange Jahre bei UFO und Michael Schenker Group aktiv.

Phil McCormack

Molly Hatchet-Frontmann Phil McCormack verstarb im Alter von 58 Jahren am 26.04. vermutlich an einem Herzinfarkt.

Brian Doherty

Der Gitarrist der kanadischen Rock-Band Big Wreck verlor am 05.06. nur 51-jährig den Kampf gegen Krebs.

André Matos

André Matos verstarb am 08.06. im Alter von nur 47 Jahren. Der frühere Sänger der brasilianischen Bands Angra und Viper erlitt mit nur 47 Jahren einen tödlichen Herzinfarkt.

Nature Ganganbaigal

Am 13.06. wurde der 29-jährige Gründer von Tengger Cavalry tot aufgefunden. Nature Ganganbaigal spielte das mongolische Morin Khuur (Pferdekopfgeige) und beherrschte den Kehlkopfgesang.

Lizzy Grey aka Stephen Perry

Er litt jahrelang an der seltenen Lewy-Körper-Demenz: Spiders & Snakes-Gitarrist und Sänger Lizzie Grey starb am 06.08. im Schlaf.

Eddie Money

Nur kurz, nachdem der US-Rock-Sänger offiziell bekanntgegeben hatte, dass er an Speiseröhrenkrebs leidet, war sein Leben zu Ende. Eddie Money starb am 13.09. im Alter von 70 Jahren.

Mick Schauer

Der ehemalige Clutch-Keyboarder (2005-2008) starb am 15.09. im Schlaf. Seinem Bruder zufolge litt er an einer Krankheit, doch sein Tod sei trotzdem überraschend gekommen.

Tony Mills

Anthony Paul Mills, geborn am 7.7.1962 im englischen Solihull, ging am 18.09. mit 57 Jahren von uns. Bei dem einstigen Shy- und TNT-Sänger wurde fünf Monate vor seinem Tod Krebs im Endstadium diagnostiziert.

Richard Brunelle

Am 23.09. starb der ehemalige Morbid Angel-Gitarrist im Alter von nur 55 Jahren.

Morten Stützer

Gitarrist und Gründungsmitglied der dänischen Thrasher Artillery ist am 02.10. im Alter von nur 57 Jahren im Kreis seiner Familie verstorben.

Ginger Baker

Der legendäre (Cream-) Schlagzeuger Peter Edward „Ginger“ Baker starb 80-jährig am 06. Oktober im Krankenhaus. Er litt an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und musste 2016 sogar eine Operation am offenen Herzen über sich ergehen lassen.

Larry Junstrom

Der 1949 in Jacksonville, Florida, geborene Junstrom war unter anderem Gründungsmitglied und Bassist bei Lynyrd Sknyrd. Er starb am 06. Oktober.

Peter Hobbs

Der Gitarrist und Sänger der australischen Thrash Metal-Band Hobbs’ Angel Of Death verstarb am 21.10. im Alter von 58 Jahren.

Bart Walsh

Bekannt geworden als Gitarrist von David Lee Roth und der Van Halen-Tribute-Band Atomic Punks, ist Bart Walsh am 02.11. nur 56-jährig von uns gegangen. Todesursache war eine Blutung und Dehydrierung des Magen-Darm-Trakts.

Timi Hansen

Der dänische Bassist von Mercyful Fate segnete am 04. November, eine Woche nach seinem 61. Geburtstag, das Zeitliche. Auch Hansen musste sich einem Krebsleiden geschlagen geben.

Steve Thorne Redferns Gary Miller Getty Images B.Treimer Metal Hammer Magazine Future via Getty Images Ollie Millington Redferns Frazer Harrison Getty Images for Stagecoach Amandy Louzada Scott Legato Getty Images Neil Lupin Redferns Chris McKay WireImage Fin Costello/GettyImages Redferns