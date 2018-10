Halestorm-Verlosung: Tickets + VICIOUS-Album-Cover-Glasplatte zu gewinnen!

Chefdenker ADAM NERGAL DARSKI spricht mit uns über seinen künstlerischen Anspruch sowie die ungebrochene Lust an der Provokation.

BEHEMOTH ketzern weiter: Viereinhalb Jahre nach dem bahnbrechenden THE SATANIST nehmen die Polen ihre ureigene Essenz auseinander, werfen unerwartete Elemente in den Hexenkessel und brauen daraus eine neue, nicht weniger blasphemische Mixtur. Nergal, blicken wir zurück: THE SATANIST war ein starkes Album und das erste nach deinem Sieg über die Leukämie. Wie geht es dir heute? Bestens, danke der Nachfrage! Aktuell bin ich müde, aber glücklich. Grundsätzlich befinde ich mich auf der Spitze meines Wohlbefindens – ich hoffe, diesen Zustand über die nächsten Jahre hinweg konservieren zu können!