Im Interview mit The Metal Voice sprach Hammerfall-Frontmann Joacim Cans darüber, dass er und die Band kurz davor sind, die Arbeiten an ihrem kommenden Album, dem Nachfolger von HAMMER OF DAWN (2022), abzuschließen. Gitarrist Oscar Dronjak sprach unterdessen über die anstehenden Live-Pläne der Band.

Hammerfall: Kurz vorm Ziel

Empfehlung der Redaktion Hammerfall unterschreiben wieder bei Nuclear Blast Power Metal Die schwedischen Heavy-Metaller Hammerfall kehren nach drei Alben wieder zu ihrer früheren Plattenfirma Nuclear Blast zurück. „Ich bin gerade in Los Angeles und nehme den Gesang für das neue Album auf“, sagte Joacim. „Im Hinblick auf Schlagzeug, Bass und Gitarre ist alles erledigt. Aber ich kann doch nicht wirklich in Schweden aufnehmen, oder? Ich meine, das Wetter dort ist schrecklich. Es ist dort zu kalt zum Singen.“ Oscar äußerte sich ebenfalls zur anstehenden Tournee von Hammerfall, auf der sie Kamelot als Supportact begleiten werden. „Wir gehen im Mai mit Kamelot in den USA auf Tour“, sagte der Gitarrist. „Es wird also vielleicht vier oder fünf Wochen dauern. Die Tour beginnt Ende April. Wir kommen etwas später dazu.“

Den Namen des kommenden Albums oder ein konkretes Veröffentlichungsdatum nannte die Band allerdings nicht.

