Heavysaurus bei der Kieler Woche

Metal ist erwachsen geworden und hat Nachwuchs bekommen. Für viele Eltern stellt sich nun die Frage: Hören die Sprösslinge die eigene Lieblingsmusik?

Worin unterscheidet sich Rock für Kinder von normalen Bands? Warum könnte es für Eltern über­legenswert sein, den Nachwuchs nicht gleich mit AC/DC zu füttern? "Metal für Erwachsene kann ganz andere Themen behandeln", meint Christof Leim, der bei Heavysaurus live den Riffi Raffi gibt. "Dass Heavysaurus 'Bring Your Daughter To The Slaughter' covern, halte ich für unwahrscheinlich. Metal für Kinder wird den Härtegrad eher nicht in Richtung Todesblei und Düsterheim schrauben. Interessanterweise fallen die Songs von Heavysaurus deshalb nicht trivialer aus, es sind keine herkömmlichen Kinderlieder.…