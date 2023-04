Heftbefehl gegen Bam Margera (Jackass) nach Morddrohung

Jackass-Star Bam Margera 2013 bei der Premiere des Films "The Last Stand"

auch interessant

Gerade als man der Meinung war, Bam Margera könne nach diversen fehlgeschlagenen Entzugsversuchen nicht tiefer sinken, belehrt uns der einstige Jackass-Star und Skateboarder eines Besseren. So ist der 43-Jährige derzeit auf der Flucht vor der Polizei, nachdem er seinen Bruder vermöbelt und gedroht hat, seine Familie umzubringen. Dies berichtet „Metal Sucks“.

Komplett durch

Laut den Behörden trommelte Bam Margera am vergangenen Sonntag um 8 Uhr früh an die Tür des Hauses seines Bruders Jesse. Dort ließ er einen Zettel zurück, auf dem stand: „Wenn du auch nur daran denkst, die Polizei zu rufen, werde ich die fertig machen.“ Kurz danach ging Jesse die Treppe runter in die Küche, nur um dort Bam dabei zu erwischen, wie dieser ins Spülbecken pinkelt. Daraufhin kriegten sich die beiden in die Haare, wobei Bam Jesse ins Gesicht geschlagen haben soll. Jesse habe den Beamten zufolge sichtbare Verletzungen davongetragen.

Wie das Boulevardportal „TMZ“ berichtet, soll Bam Margera anschließend zu Jesse gesagt haben: „Ich bringe dich um. Ich verpasse dir eine Kugel in den Kopf.“ Doch damit nicht genug: Hernach hat Margera offenbar gedroht, alle Personen ins Jenseits zu befördern, die sich im Haus befanden — darunter auch seinen Vater Phil und zwei andere Frauen. Nachfolgend sei Bam in den Wald hinter dem Haus verschwunden. Eine erste Suche der Polizei blieb erfolglos. Darüber hinaus soll es um 11 Uhr in der Nähe von Pocopson, Pennsylvania einen weiteren Zwischenfall gegeben haben, nachdem Margera erneut in die Wälder geflüchtet sei.

DIE JACKASS-COLLECTION BEI AMAZON HOLEN!

Logischerweise wird Bam Margera nun polizeilich gesucht. Ihm zur Last gelegt werden vier Fälle von terroristischen Drohungen mit der Absicht eine andere Person zu terrorisieren, ein Fall von Körperverletzung sowie ein Fall von Belästigung.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.