Datum Party.San 2020 findet vom 6. bis zum 8. August 2020 statt. Veranstaltungsort Seit 2011 wird das Festival auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim veranstaltet. Adresse: Flugplatz Obermehler-Schlotheim 99996 Obermehler Preise & Tickets Tickets für das Party.San 2020 gibt es bereits an dieser Stelle zu erwerben. Ein einfaches 3-Tage-Ticket kostet 95,70 €. Bands 1914 Alcest Anomalie Borknagar Dismember Fleshcrawl Graceless Idle Hands Infernäl Mäjesty Lunar Shadow Manegarm Obscurity Onslaught Origin Razor Revel In Flesh Saor Sinners Bleed Space Chaser Running Order Sobald eine Running Order für das Festival steht, findet ihr sie an dieser Stelle!