Verlosung

Hollywood Undead laden zur Hausparty

Foto: Getty Images, Javier Bragado/Redferns. All rights reserved.

Hollywood Undead auf der Bühne am 17. Februar 2020 in Madrid, Spanien.

Hollywood Undead veröffentlichten diese Woche den zweiten Teil ihres Doppelalbums NEW EMPIRE. Nachdem die erste Platte bereits im Februar dieses Jahres erschien, gibt es mit NEW EMPIRE, VOL. 2 nun eine weitere Ladung neuer Songs.

Grund genug zum Feiern! Deswegen schmeisst die Gruppe aus LA am 18.12. eine wilde Live-Streaming Hausparty und lädt zur heimischen Eskalation ein. Gefilmt und produziert wird das Ganze von Danny Wimmer. Die Band wird sowohl Klassiker als auch Songs der neuen Platte performen. Gäste und weitere Überraschungen sind zudem geplant.

Die Sause startet dank Zeitverschiebung hierzulande zu einer mehr als unchristlichen Uhrzeit um nachts. Wer dafür nicht Partytier genug ist, kann sich das Ganze aber auch einfach zu einem späteren Zeitpunkt ansehen, da der Stream das ganze Wochenende – bis zum 22.12. um 6 Uhr – verfügbar sein wird.

Den Trailer zur Party gibt es hier zu sehen:

Johnny 3 Tears kommentiert das Spektakel wie folgt: „Da wir nicht alle in einer Venue zusammen feiern können, wollten wir das nächstbeste tun und eine unvergessliche Nacht veranstalten – an die sich am nächsten Tag keiner mehr erinnern kann.“

Tickets und Bundles gibt es unter HollywoodUndeadLive.com . Mit etwas Glück könnt ihr aber auch Karten zur Show gewinnen.

Gewinnt eins von insgesamt drei Tickets zur „Hollywood Undead House Party“

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „NewEmpire“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 13.12.2020, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.