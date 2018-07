Ich packe meinen Festival-Koffer: Das braucht ihr beim Wacken Open Air 2018!

Heute um 19 Uhr startet die Warm-up-Party des diesjährigen Bang Your Head. Headliner des Wochenendes sind Accept, Europe und Powerwolf.

Es ist so etwas wie das alljährliche Familientreffen der alteingesessenen Heavy Metal-Szene und eine ultimative Dauer-Party. Von 12. bis 14. Juli wird es auf dem Balinger Messegelände wieder heißen: "Bang Your Head!" Der Metalcamp-Zeltplatz ist bereits seit gestern um 12 Uhr geöffnet, der CP1 Platz ist seit heute, 10 Uhr, geöffnet, und der CP2-Platz wird ab heute, 18 Uhr, zugänglich sein. Das Festival-Gelände selbst öffnet am Donnerstag ab 10:30 Uhr seine Tore, um 11:30 Uhr geht es offiziell los. Schon am heutigen Abend kann in der Halle dank einer Warm-up-Show mit unter anderem Blood God, Thundermother, Twilight Force und Lordi…