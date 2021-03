Seit 2003 findet das Download Festival in England statt. Im Juni 2022 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Download Festival findet vom 10. bis zum 12. Juni 2022 statt. Veranstaltungsort Im Donington Park neben dem Flughafen East Midlands findet das Download Festival statt. Adresse: Donington Park DE74 2RP Derby, England Preise & Tickets Infos findet ihr auf der offiziellen Festival-Seite. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Biffy Clyro (Headliner) Iron Maiden (Headliner) Kiss (Headliner) Running Order Sobald eine Running Order für das Download Festivals 2022 steht, findet ihr sie an dieser Stelle! Weitere Informationen Noch ist Zeit: Sobald es Neuigkeiten und Besonderheiten zum Download Festival 2022 gibt,…