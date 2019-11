Nicko McBrain: „Wenn ich müde bin, spiele ich tendenziell schneller“

Iron Maiden spielen derzeit noch Konzerte im Rahmen ihrer „Legacy Of The Beast“-Tour und werden 2020 für eine Reihe von Shows nach Europa zurückkehren. Bei einem Konzert-Halt in Chile wurde Schlagzeuger Nicko McBrain von Triple M für ein Interview abgefangen und zum Tourleben ausgefragt. Dabei ging es unter anderem darum, wie man als Musiker damit umgeht, wenn man mal nicht so fit ist und dennoch ein Konzert zu spielen hat. McBrain erzählte daraufhin:

„Das Tolle an Shows ist, dass, wenn man Musik liebt und eine Leidenschaft dafür hat, was bei uns allen noch immer der Fall ist, dann spielt es keine Rolle, wie man sich fühlt, wenn man erst einmal auf der Bühne ist… Ja, es kann die Art und Weise beeinflussen, wie man spielt, abhängig davon ob man krank ist oder einfach nur sehr erschöpft.

Ich persönlich spiele, wenn ich müde bin, tendenziell schneller. Man denkt, es wäre umgekehrt. Was passiert ist, dass man sich bewusst mehr Mühe gibt, was dazu führt, dass man schneller wird und vielleicht auch etwas den Überblick verliert. Ähnlich ist es bei Gitarristen und Sängern. Wenn man die Bühne betritt packt einen eben diese Leidenschaft und man nimmt sich auch der Stimmung des Publikums an.“