Iron Maiden verklagen Videospieleentwickler auf 2 Millionen US-Dollar

"Sun And Steel" heißt das neueste Bier in der "Trooper"-Gerstensaft-Linie von Iron Maiden. Bruce Dickinson stellt es in einem Video vor.

Iron Maiden haben ein neues Bier auf den Markt gebracht. Leider nur in Großbritannien in erhältlich, stellt das "Sun And Steel"-Bier das mittlerweile sechste Getränk in der Trooper-Produktlinie dar. "Sun And Steel" ist ein 4,8 Prozent starkes Pils, das zweifach fermentiert wurde - einmal mit Lager- und einmal mit Saké-Hefen. Hergestellt wird der Gerstensaft von der Robinsons Brewery. Abgeschmeckt hat "Sun And Steel" kein Geringerer als Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson persönlich, der dabei mit George Yuse kooperiert hat, dem Eigentümer der 300 Jahre alten Okunomatsu Saké Brauerei im japanischen Fukushima. In einem kurzen Video-Clip stellt der Sänger nun den süffigen Trunk vor,…