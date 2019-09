‘Iron Sky’-Verlosung: DVD-Pakete mit Teil 1 und 2

Es herrscht keine Ruhe im Universum von ‘Iron Sky’. Denn zwanzig Jahre, nachdem die Nazis vom Mond aus einen Nuklearkrieg begannen, ist die Erde unbewohnbar geworden. Seitdem formieren sich die Überlebenden zu einer großen Kolonie auf der ehemaligen Mondbasis der Braunhemden. Doch der Trabant droht auseinanderzubrechen. Somit verbleibt als einzige Möglichkeit für Wissenschaftlerin Obi Washington (Lara Rossi): Flucht ins Innere der in Wahrheit hohlen Erde.

Auf ihrer Mission zu einer dort verborgenen Stadt trifft die Tochter von Renate Richter (Julia Dietze) und James Washington aber keineswegs auf standhafte Verbündete. Stattdessen begegnet sie einer prähumanen Dinosaurierwelt und früheren Weltherrschern, die sich unter ihrer menschlichen Maske nur versteckt gehalten haben.

Seit Jahrhunderten kontrollieren die „Vril“ die irdischen Staatsregierungen mit dem Ziel, die Vorherrschaft ihrer reptilen Rasse über die Menschen zu erringen. Nun beginnt ein Wettrennen um die Zukunft. Obi Washingtons größter Konkurrent: Adolf Hitler auf einem T-Rex!

Mondnazis never die! Nach dem Erfolg von ‘Iron Sky’ (2012) präsentiert der finnische Independent-Regisseur Timo Vuorensola mit ‘Iron Sky: The Coming Race’ den Nachfolger. Die skurrile, tiefschwarze Science-Fiction-Komödie führt die vertriebenen Überreste der Menschheit in den ultimativen Endkampf gegen ihren Erzfeind: Reptiloiden-Hitler mit seiner prähistorischen Kampfdinosaurier-Armee.

Zur Schauspielerriege gehören unter anderem Udo Kier (‘Downsizing’, ‘Blade’), Julia Dietze (‘Fack ju Göhte 3’), Lara Rossi (‘Crossing Lines’), Vladimir Burlakov (‘Deutschland 83’) und Tom Green (‘Road Trip’).

Gewinnt eines von 3 DVD-Sets, bestehend aus ‘Iron Sky: The Coming Race’ und ‘Iron Sky’!

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Eisenhimmel“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 24.09.2019, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

