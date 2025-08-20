Linkin Park müssen ihr Konzert in Bern (sehr) kurzfristig absagen.

Linkin Park befinden sich auf Europa-Tournee. Am heutigen Freitag steht das Konzert in Bern, Schweiz auf dem Plan. Kurzfristig muss die Band die Show absagen. Linkin Park vermelden die Absage des Bern-Konzertes auf Social Media. Der Post ging am 20.06. gegen 16:30 Uhr online - nicht lange, bevor die Tore zum Stadion sich geöffnet hätten. Laut blick.ch habe es bereits circa eine Stunde zuvor auf dem Gelände eine Durchsage gegeben, dass das Konzert abgesagt sei. Von einigen enttäuschten Fans habe es Buhrufe gegeben, es bildeten sich schnell lange Autoschlangen der abreisender Fans, die teils aus Italien und Deutschland angereist waren.…