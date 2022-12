James Murphy (Ex-Death): Das Chuck Schuldiner-Tribute-Album

Knapp zwei Jahrzehnte ist es inzwischen her, dass Extreme Metal-Virtuose James Murphy (Ex-Death, Obituary, Testament) seine Arbeit an einem Tribute-Album zu Ehren des verstorbenen Death-Frontmanns Chuck Schuldiner begonnen hat. WITHIN THE MIND – IN HOMAGE TO THE MUSICAL LEGACY OF CHUCK SCHULDINER nennt sich das anvisierte Werk. Obwohl die Vorhaben diesbezüglich lange Zeit stagniert haben, erklärte Murphy kürzlich gegenüber Pod Scum, dass alte Pläne nun wieder Fahrt aufnehmen würden.

„Wiederbelebung der Bestie“

Empfehlung der Redaktion Ghost huldigen Death-Mastermind Chuck Schuldiner Okkult-Rock Bei einem Konzert verneigten sich Ghost vor dem verstorbenen Death Metal-Pionier Chuck Schuldinger. Außerdem gibt Tobias Forge einen Einblick in seine vorherigen Band-Jahre. „Ich habe immer noch all diese Tracks im Kasten“, erzählte er. Diese würden seit geraumer Zeit existieren, „verhängnisvolle Probleme“ stellten sich allerdings mehrfach zwischen ihn und seine Arbeit. Das nach eigenen Angaben eingerostete Projekt muss nun wieder „richtig geschmiert und befeuert werden, damit es weitergehen kann“. Die fundamentalste Frage, die sich dabei stellt: Haben alle Beteiligten überhaupt noch Interesse an dem vor Ewigkeiten angekündigten Album? „Wenn das der Fall ist, werde ich sofort in Angriff nehmen!“

James Murphy betonte, dass die LP noch lange nicht fertig wäre, zahlreiche Aufnahmen und das Mastering noch ausstünden. „Es müssen noch einige Neuaufnahmen gemacht werden. Und es gibt auch eine Menge Genehmigungen und Erlaubnisse und so weiter, die beglaubigt werden müssen, denn der Papierkram (…), den wir damals, als wir angefangen haben, hatten, ist nicht mehr gültig. Wir müssen also viel von dieser Arbeit neu aufnehmen. Aber das werden wir auch.“

Death Metal-Army

Empfehlung der Redaktion Die besten Death-/Deathcore-/Melodic Death- und Grind-Alben 2022 Death Metal, Deathcore, Grind, Melodic Death Den kompletten ultimativen Jahresrockblick gibt es brandheiß und druckfrisch in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe! Nach damaligen Angaben sollten folgende Musiker auf WITHIN THE MIND – IN HOMAGE TO THE MUSICAL LEGACY OF CHUCK SCHULDINER vertreten sein: Dave Culross (Malevolent Creation, Suffocation), Richard Christy (Iced Earth, Death), Matt Thompson (King Diamond), Luc Lemay (Gorguts), Patrick Mameli (Pestilence), Jean-Francois Dagenais (Kataklysm), Mick Thomson (Slipknot), Brett Hoffmann (Malevolent Creation), Ross Dolan (Immolation), Mike Chlasciak (Painmuseum), Matt DiFabio (Pissing Razors) und Terry Butler (Obituary, Death, Massacre).

Ob es sich damit um ein aktuelles Line-up handelt, ist unklar. Allem Anschein nach wird James Murphy noch herausfinden, ob „alle Beteiligten“ weiterhin gewillt sind, Chuck Schuldiner auf diese Weise Tribut zu zollen. Wir bleiben gespannt.

—

