Javier Bardem hat sich vergangenes Jahr schon als Metal-Liebhaber geoutet — nun legt der Schauspieler (‘No Country For Old Men’, ‘Skyfall’, ‘Dune’) noch einmal nach. Im Interview mit Kerrang! ergeht sich der 57-Jährige in einer kleinen Lobrede auf dem Metal und untermauert, dass harte Gitarrenmusik genau sein Ding ist.

Metal im Blut

„Ich kann nicht ohne leben“, stellt Javier Bardem direkt klar. „Ich höre es beim Autofahren höre. Ich höre es, wenn ich gefahren werde. Ich höre, bevor ich schlafen gehen. Ja, ich höre Slipknot zum Einschlafen. Wie kam es dazu? Für mich ist Metal eine Lebenseinstellung. Ein Lebensgefühl. Es bedeutet, Teil einer Gemeinschaft von Menschen und Musik zu sein – einer Musik, mit der ich mich verbunden fühle.

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Jedes Mal, wenn ich Metal und Hard Rock höre – und auch die großen Klassiker wie Led Zeppelin, Deep Purple oder Black Sabbath –, dann ist es genau das, was mir gefällt. Und je älter ich werde, desto mehr mag ich es – und desto weniger gefallen mir die anderen Optionen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann mir alles anhören, weil ich Musik und Musiker wirklich respektiere. Aber das, was mein Herz höher schlagen lässt, sind Metal und Hard Rock.“

Alleine bei Judas Priest

Dass Javier Bardem durch und durch Metaller ist, kam 2025 heraus, als ein kurzes Video in den Sozialen Netzwerken kursierte, in dem zu sehen war, wie er während eines Judas Priest-Konzerts abging. Außerdem war der Hollywood-Beau noch in ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ zu Gast (um Werbung für seinen neuen Film ‘F1’ zu machen) und plauderte dort über seine Leidenschaft für dem Heavy Metal.

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Auf den Besuch der Judas Priest-Show angesprochen, erzählte Javier Bardem: „Judas Priest spielten in Madrid. Ich habe meine Freunde angerufen, und sie sagten: ‚Nein, ich muss bei meinen Kindern bleiben.‘ Oder: ‚Nein, ich muss lernen.‘ Tschüs! Also bin ich alleine hingegangen. Sie haben mir einen Platz gegeben, der in der Mitte der Menge, aber ein bisschen privater war. In der Nähe gab es eine Toilette für den Fall, dass ich pinkeln musste. Denn wir Heavy Metal-Leute müssen auch pinkeln.“

Daraufhin fragte Fallon den Darsteller, ob er ein Metalhead sei, worauf dieser entgegnete: „Oh, ja!“ Des Weiteren bohrte der Moderator nach, welche Bands sich Javier Bardem gerne anhört. „Ich bin 56 Jahre alt, also Led Zeppelin, Deep Purple, all die Klassiker — AC/DC, Metallica, Pearl Jam. Mir gefallen auch Slipknot, mir gefallen Pantera, neue Sachen gefallen mir auch: Bad Omens. Ich liebe Bad Omens. Iron Maiden — such dir was aus!“

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