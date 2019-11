Keep It True 2020: Alle Infos zum Festival

Datum

Das Keep It True Festival findet vom 24. bis zum 25. April 2020 statt.

Veranstaltungsort

Als Location für das Keep It True Festival dient die Tauber-Franken-Halle in Lauda-Königshofen.



Adresse:

Hauptstraße 1

97922 Lauda-Königshofen

Preise & Tickets für das Keep It True 2020

Das Keep It True Festival 2020 ist restlos ausverkauft.

Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

Acid (exklusive erste Reunionshow)

Cirith Ungol (Headliner an beiden Tagen, mit unterschiedlichen Sets)

Elixir

Genocide Nippon (erstmals live in Europa)

Gravestone

Heathen (Old School-Set)

Legend (exklusive und einzige Reunionshow)

Loudness (exklusives Achtziger-Set)

Metalucifer

Realm (erstmals live in Europa)

Riot City

Sabbat (Achtziger-Set)

Sanctuary

Sölicitör

Trespass (Achtziger-Set)

Visigoth

Vulture

Witchkiller

Running Order

Weitere Informationen

Livestream und TV

Anfahrt

Weitere Highlights