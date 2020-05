Keep It True 2021: Alle Infos zum Festival

Datum

Das Keep It True Festival 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal verschoben werden. Es findet nun (inklusive Warm Up-Show) vom 21. bis zum 24. April 2021 statt. KEEP IT TRUE XXIII wird 2021 einmalig ein Dreitagesfestival plus Warm Up Show in Dittigheim sein.

Veranstaltungsort

Als Location für das Keep It True Festival dient die Tauber-Franken-Halle in Lauda-Königshofen.



Adresse:

Hauptstraße 1

97922 Lauda-Königshofen

Preise & Tickets

Alle Tickets von 2020 behalten ihrer Gültigkeit auch für 2021. Das gilt für das Festival (Fr. und Sa.), wie auch die Warm Up Show. Der Festival-Donnerstag ist ein einmaliger, weiterer, qualitativ gleichwertigen Tag, der für 49 Euro + VVK Gebühren angeboten wird. Besitzer von 2020 Tickets können diese Tickets vorab exklusiv bis zum 30. September 2020 kaufen.

Falls ihr an dem Termin 2021 nicht teilnehmen könnt, wird gebeten, die Tickets entweder auf der Facebook Event Seite oder privat an Freunde anzubieten. Das Festival ist restlos ausverkauft und ein Weiterverkauf sollte kein großes Problem darstellen. Refunds bedeuten für die Veranstalter ein existentielles Problem und deswegen wird gebeten davon abzusehen.

Bands und Tagesaufteilung

Es konnten alle Bands von 2020 auch nach 2021 geschoben werden.

Mittwoch (21.4.) – Warm Up Show, Dittigheim Turnhalle

Helstar (spielen ihre ersten zwei Alben komplett)

Herzel

Old Mother Hell

Smoulder

Vultures Vengeance

Donnerstag (22.4.)

Aria

Bleak House

Blood Star

Crush

Crypt Sermon

Griffin

Halloween The Heavy Metal Horror Show (spielen DON’T METAL WITH EVIL komplett)

Infernal Majesty

Sanhedrin

Tyrant (Ger)

Persian Risk

Freitag (23.4.)

Cirith Ungol

Fer De Lance

Genocide Nippon

Heathen

Legend

Realm

Riot City

Sabbat (JPN)

Sanctuary (spielen INTO THE MIRROR BLACK komplett)

Slough Feg

Trespass

Samstag (24.4.)

Acid

Cyclone

Elixir

Geoff Tate (spielen RAGE FOR ORDER komplett)

Gravestone

Loudness

Marquis de Sade

Metalucifer

Solicitor

Visigoth

Vulture

Running Order

Sobald eine Running Order feststeht, findet ihr sie an dieser Stelle!

Weitere Informationen

Noch ist Zeit: Sobald es Neuigkeiten und Besonderheiten gibt, informieren wir euch.

Livestream und TV

Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden können.

Anfahrt