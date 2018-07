Mit ECSTASY veröffentlichen Kissin Dynamite im Juli ihr mittlerweile sechstes Studioalbum. Mit ‘I've Got The Fire’ gibt es auch schon einen Song daraus zu hören.

Am 6. Juli wird die fünfköpfige Band aus Süddeutschland Kissin' Dynamide ein neues Album veröffentlichen. Die Platte trägt den Titel ECSTASY und wird der Nachfolger zu dem 2016 veröffentlichten Werk GENERATION GOODBYE sein. Produziert wurde sie vom Sänger der Band Hannes Braun. Nach vielen eigenen Tourneen geht es für Kissin Dynamite damit im Herbst auch erstmals wieder als Special Guest auf Tour, und zwar zusammen mit Powerwolf. Mit dem Album will die Band scheinbar keine neuen Klangexperimente wagen, sondern sich auf ihre musikalischen Wurzeln verlassen. Drummer Andreas Schnitzer, der hauptverantwortlich für die Songtexte ist, sagte dazu: „Man muss das Rad…