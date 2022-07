Über ein halbes Jahrhundert glorreiche Heavy Metal-Karriere: Judas Priest begeben sich 2022 auf eine Jubiläumstournee.

Gerade erst haben Judas Priestihre umjubelte Jubiläumstournee durch Nordamerika abgeschlossen, jetzt fokussiert sich die britische Heavy Metal-Legende auf die kommenden Deutschland-Daten. Zu den bereits feststehenden Terminen kündigt die Band um ‘Metal God’ Rob Halford einen exklusiven Tourneestart in Berlin an: Am 31. Mai 2022 treten Judas Priest im Huxleys auf. Tickets sind ab 27.04.2022 erhältlich, der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt am Freitag, dem 29. April 2022. Es gibt nur wenige Metal-Bands, die die Höhen erklimmen konnten, die Judas Priest im Lauf ihrer 50-jährigen Karriere erreichte. Ihre Präsenz und ihr Einfluss sind so stark wie nie zuvor, was sie durch das Album…