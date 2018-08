Komatsu: Exklusive Videopremiere von ‚A New Horizon‘

Foto: All Noir, Promo. All rights reserved.

Eindhovens Stoner- und Sludge-Rocker Komatsu haben kürzlich erste Details zu ihrem kommenden dritten Studioalbum A NEW HORIZON, welches am 7.9.2018 auf Argonauta Records erscheint, bekannt gegeben.

Nun holen die Niederländer zum nächsten Schlag am musikalischen Horizont aus: Aufgenommen in den The Void Studios mit Produzent Pieter Kloos, präsentieren Komatsu uns auf ihrem neuen Album einen feurigen Mix aus Sludge, Stoner Rock und der geballten Ladung Metal und geben daraus nun einen ersten Eindruck mit einem brandneuen Video! Auf zu neuen Horizonten mit Komatsu und ihrem Album-Titel-Track ‚A New Horizon‘.

Sänger und Gitarrist Mo Truijens erklärt: „Für ‚A New Horizon‘ wollten wir einen Videoclip, der die Story der Lyrics zu einem Sci-Fi-Szenario erzählt. Der Song bringt ein revolutionäres Gefühl mit sich. Die Menschen machen sich von allen Regeln und Gesetzen frei, lassen den ganzen Wahnsinn der Menschheit auf der Erde hinter sich und begeben sich auf die Suche nach einer neuen Welt und neuen Horizonten. Also, seid ihr dabei oder nicht?“

Seht und hört hier exklusiv die Videopremiere von ‚A New Horizon‘: