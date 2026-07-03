Fans können sich bald den markanten Thron, auf dem Ozzy Osbourne unter anderem bei seiner Abschieds-Show saß, anschauen.

Ozzy Osbourne ging bekanntlich am 22. Juli 2025 von uns. Nun, da sich der Todestag der Black Sabbath-Lichtgestalt und seine Abschiedskonzert "Back To The Beginning" bald zum ersten Mal jährt, gibt es in der Heimatstadt des "Fürsten der Finsternis" ein besonderes Schmankerl für die Fans. Von Mittwoch, den 1. Juli 2026 an steht nämlich der ikonische Thron des Heavy Metal-Mitbegründers im Birmingham Museum & Art Gallery — und zwar im Rahmen der kostenlosen Ausstellung ‘Ozzy Osbourne: Working Class Hero’. Gelegenheit zum Gedenken Ursprünglich ließ sich Ozzy Osbourne den Throne für seine Einführung in die Rock & Roll Hall Of Fame…