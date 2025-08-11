Während Hatebreed um das Wohl ihres Gitarristen bangen, wird Drummer Matt Byrne auf das Ausscheiden des ehemaligen Bassisten angesprochen.

Es ist ein turbulentes Jahr für Hatebreed. Erst kürzlich wurde bei Gitarrist Wayne Lozinak ein (glücklicherweise gutartiger) Tumor im Gehirn entdeckt, der jedoch operativ enfernt werden muss. Dieser Umstand rüttelt das Line-up der Hardcore-Truppe aus Connecticut ein zweites Mal innerhalb weniger Monate durcheinander. Derzeit hilft Shadows Fall-Gitarrist Matt Bachand an der Gitarre aus, während Carl Schwartz von First Blood am Bass eingesprungen ist. Ursprünglich kam Bachand im Februar als Ersatz-Basser für Chris Beattie. Beattie, der Hatebreed 1994 mitbegründete, schied Anfang des Jahres aus der Band aus. Beide Seiten haben sich dazu bislang unterschiedlich geäußert, respektive halten sich Jamey Jasta und…