Die verbliebenen Soundgarden-Mitglieder erklären, warum sie nicht Teil der Black Sabbath-Abschiedsfeierlichkeiten sein konnten.

Im Mai dieses Jahres hatte Sharon Osbourne in einem Interview mit dem Guardian angedeutet, dass die verbliebenen Mitglieder von Soundgarden Teil des Programms beim „Back To The Beginning“ sein sollten. Der 5. Juli rückte immer näher, doch Soundgarden tauchten nicht im hochkarätigen Line-up des eintägigen Festivals auf. Selbstredend sorgte dieser Umstand für allerlei Spekutlationen. Mit einem Post auf Instagram räumt die Band nun mit diesen auf. Zugleich sind die Worte eine respektvolle und poetische Hommage an Black Sabbath. Majestätisch Nach einer Gratulation schreiben Soundgarden: „Vielen Dank für eine erstaunliche Karriere, die uns und euer Legion an Fans ein Leben voller…