Ende Juli 2025 findet auf dem altehrwürdigen Flugplatzgelände in Roitzschjora das Full Rewind Festival statt. Tages-Tickets sind nun erhältlich.
Datum 31.07.-02.08.2025 Veranstaltungsort Flugplatz Roitzschjora Adresse: Flugplatzstraße 1 04509 Löbnitz full-rewind.de Preise & Tickets Tickets ab 187,50 Euro findet ihr hier, Tages-Tickets ab 59,50 Euro findet ihr hier. Bands 1349 Agnostic Front Angelmaker Annisokay Asagraum Attila August Burns Red Backfire! Benediction The Browning Cabal Callejon Chaoseum Crushing Caspars Deez Nuts Devildriver Ektomorf False Reality Hypocrisy Inner Space Kataklysm Knorkator Krisiun Loikaemie Machine Head (Headliner) Manos Ministry (Headliner) Nailbomb (Headliner) Nasty Nile Perkele Polar The Real Mckenzies Rise Of The Northstar Ryker's Slapshot Thrown Walls Of Jericho Running Order (anklicken für größere Ansicht)