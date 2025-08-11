Wer sich in Birmingham das Legoland anschaut, sollte das Modell zum finalen Black Sabbath-Konzert auf keinen Fall verpassen.

Einmal Black Sabbath geht noch! Die Gründerväter des Heavy Metal treten bekanntlich am morgigen Samstag, den 5. Juli 2025 ein letztes Mal in Originalbesetzung auf. Nachdem schon der Getränkefabrikant Liquid Death sowie das Make-up-Unternehmen Jolie Beauty auf den „Back To The Beginning“-Zug aufgesprungen sind und mit Ozzy Osbourne Produkte auf den Markt bringen und auch Gitarren-Gibson eine Aktion mit Tony Iommi macht, werden die Briten nun zu Plastik. Nerv getroffen Denn Lego erweist Black Sabbath ebenfalls die Ehre. So hat sich das Legoland Discovery Centre Birmingham aufgeschwungen und zollt Ozzy Osbourne und Co. Tribut. Die Bauklötzehersteller haben nämlich das Stadion Villa Park nachgebaut (in…