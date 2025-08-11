Trotz ihrer Wurzeln im Death Metal sind Paradise Lost heute für ihren Gothic-Klang bekannt, was auch besonders an DRACONIAN TIMES liegt.

ICON (1993) markierte für Paradise Lost die drastische Abwendung von ihren Death Metal-Wurzeln und den Beginn eines neuen Stilkapitels. Zwei Jahre später folgte mit DRACONIAN TIMES ihr fünftes Studioalbum und die logische Fortsetzung von ICON, dem jedoch der erste Besetzungswechsel in der Geschichte der Band vorausging. Anlässlich des 30. Jubiläums des Fünftwerks blicken wir zurück in die Vergangenheit und entwirren die Entstehungsgeschichte des Albums. Der erste Besetzungswechsel von Paradise Lost Drei Alben lang versuchten sich Paradise Lost am Death Metal, bis sie Anfang der Neunziger einen Schlussstrich zogen und diesen ICON tauften. Die Folgen waren immens, sofort kam der zuvor…