Vor genau 40 Jahren erschien KILLING IS MY BUSINESS... AND BUSINESS IS GOOD! Wir blicken zurück auf das Megadeth-Debüt.

1983, noch vor Veröffentlichung ihres Debüts, schmissen Metallica Dave Mustaine aufgrund von Drogen- und Alkoholproblemen aus ihrer noch recht frisch geformten Band. Über die Jahre sammelten sich verschiedene Versionen der Geschichte, was genau an jenem Tag geschah. Mustaine selbst äußerte sich in einem Interview mit Metal Forces im Jahr 1985 dazu. "Als sie mir gesagt haben, ich solle gehen, hab ich meine Sachen gepackt und war innerhalb von zwanzig Sekunden weg." Er fuhr fort: "Ich war nicht traurig deswegen, weil ich sowieso ein Soloprojekt starten wollte." Für besagtes Projekt rekrutierte er nach nur zwei Monaten den Bassisten David Ellefson und begann…