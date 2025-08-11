Im Juni 1995 erschien FORBIDDEN, welches lange das letzte Black Sabbath-Album blieb. Wir blicken zurück in die Neunziger.

FORBIDDEN ist bis heute für viele Menschen ein schwarzes Schaf unter den Black Sabbath-Alben. Trotz der zeitgenössisch sehr negativen Rezeption hatte es jedoch weitreichende Konsequenzen, die aus heutiger Perspektive gerne unter den Tisch fallen. Es erschien als 18. Longplayer der Band im Juni 1995 und feiert somit nun sein 30. Jubiläum. Das ist Grund genug, um heute tiefer in die Vergangenheit des berühmt-berüchtigten Albums einzusteigen. Rückkehr zur TYR-Besetzung Um die Entstehung von FORBIDDEN vollständig zu verstehen, müssen wir zunächst fünf Jahre weiter zurück reisen. 1990 erschien TYR, das 15. Black Sabbath-Album und das dritte Studiowerk mit Tony Martin am Mikrofon.…