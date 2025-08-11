Zwei Jahre nach ELECTRIC SOUNDS kündigen Danko Jones ihr zwölftes Studioalbum an. Einen Vorgeschmack geben gleich zwei Vorab-Singles.

Mit ‘What You Need’ haben Danko Jones bereits im April die Eröffnungsnummer ihres neuen Albums veröffentlicht. Erst kürzlich folgte mit ‘Everyday Is Saturday Night’ der zweite Song und nun die offizielle Albumankündigung. Das neueste Studiowerk trägt den Titel LEO RISING und soll am 21. November 2025 via Perception (Teil von Reigning Phoenix Music und Sonic Unyon) erscheinen. Kein Schnickschnack Produziert wurden die elf frischen Songs von Grammy- und Juno-Preisträger Eric Ratz. Außerdem hat Gitarrenlegende Marty Friedman (Ex-Megadeth) bei der Nummer ‘Diamond In The Rough’ einen Gastauftritt. Während John Calabrese die Bassspuren von Finnland aus beisteuerte, flog Drummer Rich Knox für die Aufnahmen extra nach…