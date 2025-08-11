Was würden James Hetfield und Robert Trujillo anstellen, wenn sie niemals in Metallica gespielt hätten? Die beiden präsentieren ihre Ideen.

In der 98. Folge des Band-eigenen Podcasts "The Metallica Report" haben James Hetfield und Robert Trujillo ein paar Fragen von Hörern beantwortet. Dabei wollte ein Fan wissen, was die beiden Musiker mit ihrem Leben angestellt hätten, wenn Metallica nie existiert hätte. "Ich würde wahrscheinlich trotzdem Musik machen", entgegnet der Bassist. "Ich liebe es; Lieder zu schreiben, also schreibe ich immer Songs, auch wenn es nur zum Spaß ist. Vielleicht würde ich das also weiter verfolgen und ein unabhängiger Songwriter werden. Oder ich würde in Richtung Musikproduktion gehen." Anpacker Allerdings ist das bei Weitem nicht die einzige Idee des Metallica-Mitglieds. "Mein erster…