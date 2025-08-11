Das Linkin Park-Konzert im Berliner Olympiastadion war ein großes Fest für alle. Seht hier eine Bildauswahl.
Den ausführlichen Nachbericht von Linkin Park live in Berlin lest ihr in der kommenden METAL HAMMER-Ausgabe 08/2025. Setlist Linkin Park Setlist vom 18.06.2025 (Berlin, Olympiastadion) Somewhere I Belong Cut The Bridge Crawling New Divide The Emptiness Machine The Catalyst Burn It Down Up From The Bottom Where'd You Go Waiting For The End Castle Of Glass Two Faced When They Come For Me / Remember The Name Given Up One Step Closer Lost Good Things Go What I've Done Overflow Numb In The End Faint Zugabe: Papercut Let You Fade Heavy Is The Crown Bleed It Out (Quelle: setlist.fm) —…