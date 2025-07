Three Days Grace, die inzwischen als Quintett fungieren, haben offiziell ihr neues Album angekündigt. Auch eine Tour soll folgen.

Seit der Rückkehr von Adam Gontier im vergangenen Oktober glänzen Three Days Grace mit zwei Sängern. Gontier teilt sich den Platz am Mikrofon nunmehr mit Matt Walst, der ihn 2013 ersetzte. Kurz nach der frohen Botschaft veröffentlichten die kanandischen Alternative-Rocker mit ‘Mayday’ auch schon einen neuen Song, in dem das neuerliche Gefüge zu sehen und zu hören ist. Entfremdung Erst kürzlich folgte die Single ‘Apologies’, und nun die offizielle Ankündigung des neuen Studioalbums ALIENATION, das am 22. August 2025 über RCA Records erscheinen soll. Schlagzeuger Neil Sanderson erklärt, ‘Apologies’ sei „ein Spiegel für alle, die das Gefühl haben, dass sie…