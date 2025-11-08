Toggle menu

Metal Hammer

 Search

2ersitz live in Rostock 13.11.2025

teilen
mailen
teilen

Künstler: 2ersitz

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Battle Beast: Keine Angst
Battle Beast
In ihrer zwanzigjährigen Karriere haben sich die Party-Metaller Battle Beast von Fantasten zu Überbringern wichtiger Botschaften gemausert.
Das komplette Interview mit Battle Beast findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Ermächtigende Botschaften Die vielleicht wichtigste Botschaft der neuen Platte enthält der Titel-Track: In ‘Steelbound’ plädiert Louhimo dafür, jeden Menschen seinen eigenen Weg gehen zu lassen („The way I shine is mine to decide“) und verbittet sich negative Kommentare von Außenstehenden („I’m sick of your poison, and I’m sick of shrinking myself!“). Ihr lautstarker Protest gegen die Beurteilung von (insbesondere weiblichen) Körpern und Verhaltensweisen trifft einen gesellschaftlichen Nerv, rührt jedoch…
Weiterlesen
Zur Startseite