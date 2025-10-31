Nach dem äußerst überraschenden Abgang von Kasperi Heikkinen während der laufenden Tour haben Beast In Black einen Ersatzmann gefunden.

Beast In Black sind gerade mit Helloween auf deren „40 Years Anniversary Tour“ unterwegs. Ein denkbar schlechtes Timing, um eine Band zu verlassen. Gitarrist Kasperi Heikkinen hat es trotzdem getan, wie Beast In Black kürzlich verkündeten. Im dazugehörigen Statement hieß es: „Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Kasperi Heikkinen nach zehn unglaublichen gemeinsamen Jahren Beast In Black verlässt. Da wir derzeit mitten in einer großen Tournee mit Helloween stecken, werden wir für einige Konzerte als Vierergruppe auftreten, bis wir den richtigen Gitarristen gefunden haben, der unsere Reihen verstärkt.“ Fragen und Antworten Gesagt, getan. Drei Auftritte absolvierten die finnischen Power-Metaller zu…