Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 01.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Mystopera, Knosis und Red Mess.

Accvsed Musikalisch sind die Jungs aus Wiesbaden auf jeden Fall bereit für die großen Bühnen. Mit DEALERS OF DOOM präsentiert die Gruppe eine Platte, die ohne Frage Headliner-Charme versprüht. (Hier weiterlesen) Slime Klassischer Deutsch-Punk trifft scharfkantige Gesellschaftskritik und rockige Mitsinghymnen – eine Formel, die Slime mittlerweile auf den Punkt genau beherrschen. (Hier weiterlesen) Nighthawk Muddy Waters-Enthusiasten und Delta-Experten dürften jedoch am melodischen Vintage Rock der Schweden nur ein recht geringes Interesse zeigen. (Hier weiterlesen)