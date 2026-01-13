Tommy Skeoch, sein einstiger Tesla-Kollege Brian Wheat und Chris Holmes (Ex-W.A.S.P.) arbeiten am Debütalbum ihrer neuen Band.

Bereits im Februar erzählte Tesla-Bassist Brian Wheat im Interview mit Border City Rock Talk, dass er zusammen mit seinem vormaligen Band-Kollegen Tommy Skeoch und dem ehemaligen W.A.S.P.-Gitarristen Chris Holmes „eine Band oder ein Projekt gründen“ wolle. Skeoch bestätigte dies seinerseits im April. Inzwischen ist bekannt, dass die Band Terminal heißt und Ex-Salvia-Frontmann Josey Scott ebenfalls von der Partie ist. Alte Freunde, neue Band Dies verkündete Wheat schon im September in einem Post auf Social Media. Zum gemeinsamen Selfie mit Tommy Skeoch schrieb er: „Es ist schön, wieder mit meinem alten Kumpel Tommy Skeoch in Kontakt zu sein. Wir arbeiten zusammen…