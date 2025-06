Anlässlich diverser Re-releases der US-Amerikaner Metal Church analysieren wir deren Schaffen.

Die komplette Metal Church-Wertschau findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Goldwert THE DARK (1986) Mit gleicher Besetzung und einem Plattenvertrag beim Majorlabel Elektra geht es an das zweite Meisterwerk, das dem Debüt jedoch nicht ganz das Wasser reichen kann. Immer noch scheinen Metal Church eine Metal-Hit-Maschine zu sein, die sich Hymnen wie ‘Ton Of Bricks’, ‘Start The Fire’ oder ‘Watch The Children Pray’ aus dem Ärmel schüttelt. Es wird das vorerst letzte Album mit David Wayne am Gesang sein (er kehrt…