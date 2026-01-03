Schandmaul sind zurück und veröffentlichen Mitte 2026 ihr neues Album STERNENSEGLER. Dazu kommen sie 2027 auf große Tournee.

Fünf Jahre – so lange mussten Schandmaul und ihre treue Gefolgschaft warten, um endlich wieder gemeinsam in See zu stechen. Nach all den Stürmen der letzten Jahre kehrt die Band nun stärker denn je zurück und hisst die Segel für eine neue Ära. Sieben Musiker, fest zusammengeschweißt, stehen bereit, um mit ihrem Publikum auf eine unvergessliche Reise zu gehen. Mit ihrem neuen Album STERNENSEGLER, das Mitte 2026 erscheinen wird, betreten Schandmaul neue musikalische Gewässer – mutiger, facettenreicher, emotionaler. Und doch bleibt das, was die Münchener seit jeher ausmacht, in jedem Ton spürbar: eingängige Melodien, poetische und augenzwinkernde Texte, getragen von…