Der lang ersehnte Anthrax-Nachschlag ist offenbar bald fertig: Ein Bild aus dem Studio verkündete die Vollendung des Mixings.

Gerüchte um ein neues Anthrax-Album und die Vertagung diverser Release-Daten sind seit ein paar Jahren eine fortlaufende Sache. Nun können sich Fans sich aber freuen, denn die Arbeit ist zum Großteil getan: In einem Beitrag auf den Sozialen Medien verkündete Schlagzeuger Charlie Benante, das Album sei gemixt. Kommt bald ein neues Album? In einer Story veröffentlichte Benante ein Foto aus Dave Grohls Studio 606, auf dem Teile der Band mit Dave Grohl zu sehen sind. Dazu schrieb er: „Wir haben das Mixing an dem neuen Anthrax-Album vollendet, und es ist der Hammer. Der Arbeitstitel ist ‚Hey, go fu** yourself‘. Das…