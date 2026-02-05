Mortal Sin kehren in diesem Jahr nach 15 Jahren Abstinenz auf die Festival-Bühnen zurück. Vielleicht folgt sogar ein neues Album.

Vergangenen Sommer kündigten die australischen Thrash-Metaller Mortal Sin ihre Bühnenrückkehr für dieses Jahr an – 15 Jahre nach ihrer letzten Tournee im Rahmen der „Thrashfest Classics“ durch Europa. Die Besetzung besteht derzeit aus den Gründungsmitgliedern Mat Maurer (Gesang) und Andy Eftichiou (Bass), Nathan Shea und Ryan Huthnance an den Gitarren sowie dem neuesten Bandmitglied, Schlagzeuger George Delinicolis. Dieses Jahr markiert das 40. Jubiläum des Debütalbums MAYHEMIC DESTRUCTION. Für ihre Auftritte planen Mortal Sin jedoch Klassiker aus ihrer gesamten Diskographie ein. Die deutschen Fans dürfen sich immerhin auf eine Show beim Keep It True Festival im April freuen. Laut eines Facebook-Posts…