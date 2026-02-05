In der ZDF-Mediathek gibt es bald die Doku-Reihe ‘Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See’ über die Full Metal Cruise zu sehen.

Ab Freitag, den 12. Dezember um 9 Uhr gibt es in der ZDF-Mediathek (www.zdf.de) die vierteilige Doku-Reihe ‘Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See’ von Christina Gloos und Nina Suweis zu bestaunen. Das ZDF begleitete im September die Full Metal Cruise und dokumentierte das Treiben an Bord. Der Rundfunksender schreibt dazu: "Ausnahmezustand auf hoher See: Gitarrenriffs und Headbangen statt idyllischem Dahintreiben. Zehn Tage entern 2.500 Metalfans und Bands das Kreuzfahrtschiff. Herausfordernd für Kapitän und Crew. Einmal im Jahr verwandelt sich das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff in ein schwimmendes Festival. Metalheads auf hoher See Drei Bühnen, tonnenweise Technik und tausende Liter Bier…